Jawel, het is mogelijk om op een kwartier fit te raken

Volgens de bekende fitnessinstructrice Michelle Bridges is het best mogelijk om helemaal in vorm te raken als je dagelijks 15 of 10 minuutjes van je tijd aan enkele intensieve oefeningen spendeert. De methode die ze daarvoor volgt, heet Tabata en is geschikt voor vrouwen die het te druk hebben om veel tijd in de gymzaal door te brengen.

Sinds Michelle Bridges, onder andere bekend van het programma 'The Biggest Loser', zelf mama is geworden van een zoontje merkt ze dat ze veel minder tijd heeft om door te brengen in de fitness. Daarom beveelt ze de Tabata-methode aan. Dat is een Japanse intensieve intervaltraining waarbij je telkens 20 seconden alles geeft en dan 10 seconden uitrust. Het gaat om oefeningen zoals squats, planking, push-ups, burpees en lunges.

"Wat fantastisch is aan dit soort training is dat je psychisch makkelijk kunt omgaan met die 20 seconden alles geven, zelfs als je al jaren niet meer hebt gesport", zegt ze. "Bovendien heb je er geen fitnessabonnement en materiaal voor nodig."

Haar work out bestaat uit drie rondes die telkens uit twee oefeningen bestaat. Ze begint met een jump squat en push ups en wisselt die 4 minuten lang na telkens 20 seconden af. In ronde twee komen de burpees superman plank aan bod. Afsluiten doet ze met reverse lunges en tricep dips.

Klinkt dat als Chinees? Dan kan dit filmpje met een andere 10 minuten durende workout misschien wel een en ander duidelijk maken: