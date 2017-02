Op ramkoers? Spaanse media hebben het gemunt op “slapende” Carrasco

Yannick Carrasco beleeft niet de leukste weken bij Atlético Madrid. Vorige week reageerde hij woedend nadat hij naar de kant gehaald werd, deze week liet hij zich volgens de Spaanse media negatief opmerken vanop de bank tegen Leganes. Carrasco lijkt ongeïnteresseerd voor zich uit te staren — sommige media denken zelfs dat hij slaapt — en krijgt dan ook de wind van voren.

Bankzitter Carrasco kwam tijdens de wedstrijd tegen Leganes in beeld terwijl hij ongeïnteresseerd voor zich uit staart, zo lijkt het wel. “Hij valt bijna in slaap, wat een desinteresse!”, zo reageert de Spaanse krant AS op zijn website. Ecodiario schuwt de kritiek helemaal niet: “Carrasco doet het opnieuw. Hij is Atlético onwaardig met zo’n passiviteit en verveeldheid”, zo klinkt het daar. La Vanguardia blijft iets meer op de vlakte en stelt: “Waar rook is, is vuur. Carrasco lijkt te slapen, zo’n beelden duiden op zijn minst op een verveelde voetballer.”

Ook vorige week had Carrasco al stof doen opwaaien in Spanje. Toen bekoelde hij zijn woede op een waterflesje na zijn invalbeurt en kreeg hij een woedende Simeone over zich. Lees hier meer over dat incident.

Atlético Madrid staat na 21 speeldagen slechts vierde en moet dus een kloofje toestaan op ‘de grote twee’ Real Madrid (zeven punten meer) en Barcelona (zes punten meer). Sevilla heeft zich opgeworpen als een te duchten tegenstander, dus is de druk nog net iets groter voor Atlético Madrid dit seizoen.

Carrasco lijkt dan ook kind van de rekening te worden voor de Spaanse media. De Rode Duivel flitst de laatste weken minder dan vorig seizoen en wordt door Atlético-coach Diego Simeone meer naar de kant gehaald dan hem lief is. Carrasco maakte dit seizoen nog maar vier wedstrijden de 90 minuten vol in de competitie.