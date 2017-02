Achter deze babyfoto schuilt een ontroerend mooi gebaar

Een babyfoto van de Amerikaanse mama Ashley Clifford gaat de hele wereld rond. Op het kiekje zien we haar dochter liggen in het midden van een hartje met zakjes moedermelk. Die wil de kersverse moeder wegschenken aan vrouwen voor wie borstvoeding geen optie is.

Ashley kolfde in totaal maar liefst 8,7 liter melk af met een doel voor ogen, zo schrijft ze onder haar Instagramkiekje. “Toen ik ontdekte dat ik zwanger was, droomde ik er niet alleen van om mijn kindje borstvoeding te geven. Ik wilde ook moedermelk doneren”, schrijft ze erbij.

De mama schrijft erbij dat ze haar eerste kind, tweejarig zoontje David, geen borstvoeding kon geven. “Laat me maar over één ding duidelijk zijn: ik geloof dat borstvoeding het beste is voor je kind”, staat er. De mama merkte echter dat het niet vlotte bij haar eerste telg. “Ik gaf hem borstvoeding, maar na een maand was hij nauwelijks bijgekomen. Ik startte met supplementen en uiteindelijk schakelde ik volledig over op flesvoeding. Hij kikkerde helemaal op”, schrijft ze.



Nu heeft Ashley ook een dochter die ze wel borstvoeding geeft en ze spant zich ook in voor andere mama’s. “Deze foto is het bewijs van veel slapeloze nachten gedurende de eerste weken, bijna negen liter extra moedermelk en mijn dochter van acht kilogram. Vandaag is het ook de allereerste keer dat ik moedermelk ga doneren. Het gevoel dat ik daarbij heb is moeilijk uit te leggen. Het is een combinatie van opgewondenheid en liefde, maar het is tegelijk ook een beetje afscheid nemen. Alleen maar omdat borstvoeding zo zwaar is. Maar ik ga het toch doen”, staat er.