Trump bevestigt in telefoongesprek met NAVO-chef: “Ik kom in mei naar Brussel”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een telefoongesprek met NAVO-chef Jens Stoltenberg bevestigd dat hij eind mei naar België komt. Op 24 en 25 mei vindt in Brussel een NAVO-top plaats. Het is de bedoeling dat Trump ook het nieuwe hoofdkantoor zal openen.

De aanwezigheid van president Trump op de NAVO-top is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Begin vorig jaar noemde hij de NAVO nog ‘ouderwets’ op Twitter.

N.A.T.O. is obsolete and must be changed to additionally focus on terrorism as well as some of the things it is currently focused on! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2016

Ook voor ons land had de president geen goed woord over. Vlak na de aanslagen in Brussel op 22 maart herhaalde Trump op Twitter dat Brussel een “hell hole” is.

Watch this clip from earlier this year. Time & time again I have been right about terrorism. It’s time to get tough! https://t.co/8mnY3GFRzw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2016

Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg benadrukte Donald Trump nu echter het belang van het militaire bondgenootschap. Ze bespraken naar eigen zeggen de voortgang in de strijd tegen terrorisme, de defensie-uitgaven van de 28 NAVO-lidstaten en de noodzaak om de kosten eerlijker te delen. Eén van Trumps grootste bezwaren tegen de werking van de NAVO was namelijk de oneerlijke kostenverdeling.

In een interview met het Duitse Bild legde hij vorig jaar uit waarom hij vindt dat de NAVO achterhaald is. “Het is ouderwets, omdat het vele, vele jaren geleden is uitgetekend. Bovendien betalen slechts vijf NAVO-landen hun deel. En ten derde: de NAVO heeft het terrorisme niet aangepakt.”

Ook de woelige situatie in Oost-Oekraïne kwam aan bod tijdens het telefoongesprek tussen Trump en NAVO-chef Stoltenberg. Stoltenberg benadrukte dat nauw overleg met Rusland hierbij onontbeerlijk is.

Volgens Stoltenberg kijkt president Trump uit naar de NAVO-top in Brussel om al deze issues te bespreken. Dit was het tweede telefoongesprek tussen Trump en de NAVO-chef sinds hij president is. In november belde Stoltenberg Trump ook al op om hem te feliciteren met zijn verkiezing.

Trump bezoekt op 26 en 27 mei ook de economische G7-top op Sicilië. Dat heeft hij de Italiaanse premier Gentiloni laten weten.