Lieg je ook tegen je vrienden als ze vragen waar je iets hebt gekocht?

Uit een marktonderzoek van de Britse interieurbeurs Spring Fair blijkt dat een derde van de Britten liegt over waar ze spullen voor hun huis hebben gekocht. Niet omdat ze zich schamen, maar wel omdat ze bang zijn dat anderen hen gaan kopiëren.

Volgens een enquête van Spring Fair hebben we niet enkel graag een mooi interieur, maar liefst ook eentje dat niet te hard op dat van iemand anders lijkt. Vooral als we worden gekopieerd, lijken we het maar niets te vinden. Daarom vertelt een derde van de Britten liever niet verder waar ze die leuke zetel of mooie kast vandaan hebben gehaald en liegen ze er zelfs over.

Liefst 45 procent wil in de sociale kring dan ook de eerste zijn die de laatste trends heeft gekocht. Een kwart geeft zelfs aan in een soort van onuitgesproken wedstrijd te zitten met vrienden om het mooiste huis te hebben. Om die trends op te pikken, wordt in 51 procent van de gevallen verwezen naar Instagram als belangrijkste bron van inspiratie en 35 procent vindt ideetjes bij vrienden en familie. Met dat laatste in het achterhoofd hoeft het inderdaad misschien niet te verbazen dat er al eens een leugentje om bestwil wordt verteld.