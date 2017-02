COLUMN. Veel speeldagen zoals deze kunnen we best niet meer meemaken

Elke maandag maakt Sportwereld.be in een eigenzinnige terugblik de balans op van het voorbije voetbalweekend. Onze columnisten Wim Conings en Jef Van Hoofstat vertellen elkaar wat hen is bijgebleven, het staat u volkomen vrij het met hen (on)eens te zijn...

Beste Jef,

Vrijdagavond. Lokeren-Anderlecht. Slechte pass volgt slechte pass op. “De eerste is niet goed, de tweede slaagt er niet in het te corrigeren en bij de derde is er balverlies”, omschrijft de commentator op tv het. Er zijn zo goed als geen kansen en ik besef dat ik, moest ik in een relatie verkeren, nu de macht over het afstandsbediening zou kwijtspelen en de rest van de avond één of andere romantische komedie zou moeten zien.

Afgelopen speeldag in de Belgische competitie was zonder twijfel één van de slechtste in jaren. Ontelbaar veel slordigheden, slecht uitgespeelde aanvallen en mislukte controles. En niet alleen bij ploegen uit de onderste regionen, maar ook bij de echte topclubs. Het hogere voetbal beperkte zich tot de hoofden van sommige trainers, die uitpakten met tactische steekspelletjes. Amper twaalf goals werden er gescoord in acht matchen. Er was maar één ploeg uit de linkertabel die meer dan één keer kon scoren: KV Oostende. En die twee doelpunten, dat waren dan nog twee own goals. Ik verzin dit niet, al had ik wel graag gewild dat het zo was.

Hoe ironisch is het dat uitgerekend dit voetbalweekend één van de beste was voor de Belgische voetballers in het buitenland. Eden Hazard scoorde een geweldig doelpunt, Dries Mertens legde er drie in, Romelu Lukaku zelfs vier. De allang afgeschreven Hugo Broos won zowaar de Afrika Cup. Nee, ik verzin dit écht niet. De topschutters in Engeland en Italië zijn Belgen.

In een aantal landen met minder voetbaltraditie dan de onze, is er maar één competitie die telt: de Engelse Premier League. Naar het binnenlandse voetbal wordt nauwelijks omgekeken. Ik ga niet zeggen dat we in België op het punt van een grootse revolutie staan, maar veel speeldagen zoals die van afgelopen weekend kunnen we toch best niet meer meemaken. Of dat nu met zestien, twaalf of twintig ploegen is.

Maandagochtend. Ik heb afgelopen weekend Lokeren-Anderlecht, Standard-KV Kortrijk, Genk-Moeskroen, KV Oostende-KV Mechelen (de tweede helft), Club Brugge-Charleroi, Zulte Waregem-AA Gent, Egypte-Kameroen, Juventus-Inter (de tweede helft) en de Super Bowl gezien. Tot treurnis van mijn netvliezen heb ik de moed nog niet opgegeven. Laten we hopen voor de kijkcijfers van het Belgisch voetbal dat ik nog even gespaard blijf van romantische komedies.

Groet,

Wim