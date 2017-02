Vrouwen: "Een op de drie mannen draagt versleten onderbroek"

Uit een onderzoek van Zeeman blijkt dat een op de drie mannen een versleten onderbroek zou dragen. Dat is althans wat vrouwen lijken te denken.

De Nederlandse winkelketen Zeeman lanceerde een onderbroeken-enquëte waarbij het bij vrouwen peilde naar de gewoontes van hun partners. Ze gaven daarbij aan dat heel wat mannen vaak te lang een onderbroek blijven dragen. En daar zouden ze volgens die vrouwen ook zo hun redenen voor hebben.

Zo denkt 38 procent van de 300 ondervraagde vrouwen dat ze geen nieuwe kopen omdat ze 'niet geïnteresseerd zijn in ondergoed'. Volgens 29 procent blijft hij die ene onderbroek dragen omdat 'die zo lekker zit', nog eens 19 procent geeft aan dat hij dat doet omdat 'hij niet eens merkt dat hij versleten is' en 12 procent omdat 'hij er aan gehecht is'.

De Nederlandse keten lanceert die cijfers natuurlijk niet zomaar en brengt tegelijk een publiciteitscampagne voor mannenondergoed uit. "Met onze nieuwste campagne willen we dit onderwerp bespreekbaar maken. Mannen mogen het best weten: rondlopen in een versleten onderbroek is een echte afknapper", klinkt het bij Zeeman.