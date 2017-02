Spannende Proximus League in beeld: Lierse zet Antwerp onder druk en relletjes in Lommel

Elke maandag brengt Sportwereld.be u videosamenvattingen uit de Proximus League. Antwerp liet dure punten liggen op het veld van Union en speelde slechts 1-1 gelijk in Brussel. Lierse won wel, en zette Tubeke gemakkelijk opzij met 3-0. Daardoor wordt het bijzonder spannend met drie speeldagen voor de boeg, want Lierse nadert tot op één punt van ‘The Great Old’. En ook Roeselare is nog niet uitgeteld in deze tweede periode, de West-Vlamingen wonnen met 2-1 van OHL en volgen op 4 punten van leider Antwerp.

Lierse - Tubeke 3-0 (video boven)

Lierse kon dit weekend het meest overtuigen van alle thuisploegen en scoorde maar liefst driemaal op eigen veld. Tubeke, dat in de middenmoot kampeert in deze tweede klasse, werd makkelijk naar huis gestuurd met drie doelpunten: 3-0. Door deze overwinning komt Lierse tot op één punt van leider Antwerp, dat niet kon winnen bij Union (zie onder). Voor de Pallieters was het de tweede zege op rij, het boekt 12 op 15.

Union - Antwerp: 1-1

Antwerp kon het weekend niet feestend afsluiten na vijf zeges op rij. Op bezoek bij Union, in het Koning Boudewijnstadion, kwam Antwerp nochtans al na een kwartier op voorsprong via William Owusu, doie de 0-1 onder Union-doelman Lallemand schoof. Antwerp kon echter niet domineren en Lommel kwam na de rust beter uit de kleedkamer. Rajsel kreeg een bal van Debaty alsnog over de lijn. Door dit gelijkspel zit er weer wat extra druk op de ketel, want Lierse won wel. Het nadert tot op één punt van Antwerp.

Roeselare - OHL: 2-1

Roeselare weet weer wat winnen is na een 2 op 12. Het won met 2-1 op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven en blijft zo in het spoor van Antwerp en Lierse. Florent Stevance opende na 31 minuten de score op Schiervelde, oog in oog met de Lommel-doelman Henkinet legde hij de bal keurig in het mandje. Zes minuten later zette Kostovski OHL weer op gelijke hoogte met een knappe volley in de draai. OHL probeerde in de tweede helft vooral dat felbegeerd punt vast te houden, maar in de slotfase zorgde de ingevallen Jakolis alsnog voor de drie punten voor Roeselare.

Lommel - Cercle: 0-1

Cercle Brugge won met 0-1 van Lommel United. De voormalige Rode Duivel Pelé Mboyo trof vanuit buitenspelpositie raak in de blessuretijd. Bij de thuisploeg waren ze niet te spreken over de arbitrage. De supportersclubs kropen zelfs in hun pen en haalden in een open brief stevig uit naar de wedstrijdleiding. Na afloop van de wedstrijd braken er rellen uit. Daarbij raakten enkele stewards en supporters gewond.