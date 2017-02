Belgen scoorden evenveel in eigen competitie als in Engeland (en dan telden we own goals nog mee)

Romelu Lukaku, Dries Mertens en Eden Hazard hebben afgelopen weekend meer gescoord dan alle Belgen in de Belgische hoogste klasse samen. Het trio Rode Duivels scoorde acht keer, de vier Belgen die de weg naar de netten vonden in de eigen Jupiler Pro League scoorden amper vijf keer. Pijnlijk: bij die vijf goals tellen we dan nog de eigen doelpunten van Jordi Vanlerberghe en Seth De Witte (allebei KV Mechelen) mee.

De opvallende statistiek komt er enerzijds door het bedroevende lage aantal doelpunten in de Belgische Jupiler Pro League. Er werd amper twaalf keer gescoord in acht wedstrijden, zeven van die twaalf goals kwamen van de voet van een buitenlander. Twee van de vijf ‘Belgische’ goals waren dan nog eigen doelpunten.

Anderzijds kenden de Belgen in het buitenland een begenadigd weekend. Zo scoorden Romelu Lukaku (4x) en Eden Hazard (1x) onder hun tweetjes al evenveel in de Engelse Premier League als alle Belgen in de eigen competitie samen. Tel daar nog eens de hattrick van Dries Mertens in de Italiaanse Serie A bij, en we zitten al aan acht Belgische goals in toch twee van de belangrijkste competities ter wereld.