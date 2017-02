Dries Mertens steunt jonge voetballer die uit de kast komt: “Meer voetballers moeten dit durven”

Danilo is een jonge Nederlander die dit jaar na lang twijfelen en uit de kast kwam. Via het diversiteitsproject Heroes of Football vertelt hij zijn verhaal aan zijn vrienden en Dries Mertens, die zijn schouders onder het project zet. “De moeilijkste woorden in het Nederlands kon ik uitspreken”, gaf Danilo toe, “maar de simpele woorden ‘ik ben homo’, dat lukte mij heel lang niet.”

Dries Mertens bezocht Danilo en stak hem een hart onder de riem. “Jij bent een voorbeeld voor iedereen, want ik zie hoe gelukkig je nu bent sinds je verteld hebt dat je homo bent”, vertelde de speler van Napoli hem. “Door jongens zoals jij, zal het (een coming out, nvdr.) meer en meer positief bekeken worden. Want één of twee spelers die uit de kast komen is niet genoeg. Meer voetballers moeten dit durven, dan zal iedereen het accepteren”, zo denkt Mertens.

Heroes of Football is een Europees initiatief om ervoor te zorgen dat iedereen die van voetbal houdt of deelneemt aan het spel, onbelemmerd plezier beleeft en daarbij helemaal zichzelf kan zijn, wat ook zijn/haar seksuele voorkeur is. Meer info vind je op de website.