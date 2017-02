Goed nieuws voor Club Brugge: Van Rhijn weer op trainingsveld

Maandagochtend bracht goed nieuws voor Club Brugge. Ricardo van Rhijn, die begin vorige maand een scheurtje in de ligamenten van zijn enkel opliep, was weer op het oefenveld te bewonderen bij blauw-zwart. De rechtsback hield het bij loopwerk. Verwacht wordt dat de Nederlander over twee tot drie weken weer fit zal zijn.