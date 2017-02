Geen bijkomende sanctie voor Antwerp-doelman Kevin Debaty

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag geen bijkomende sanctie gevorderd voor Kevin Debaty. De rechtstreekse uitsluiting van de doelman van Antwerp op de 25e speeldag in de Proximus League (1B) was volgens het Bondsparket voldoende.

In de zaterdag op 1-1 geëindigde wedstrijd tegen Union in het Koning Boudewijnstadion trok scheidsrechter Christof Virant in de slotfase rood voor Debaty. De 27-jarige goalie van de Great Old duwde de tijdrekkende Nicolas Rajsel tegen de grond en moest prompt het veld verlaten. Virant liet in zijn scheidsrechtersrapport optekenen dat Debaty “uitgelokt” werd door “een tegenstrever die de bal nodeloos bijhield”.

Het Bondsparket is mild en vraagt geen bijkomende schorsing voor Debaty, die komend weekend in de topper tegen SK Lierse gewoon tussen de palen kan staan.