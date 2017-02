Ze werd valselijk beschuldigd van kindermoord en werd het slachtoffer van een online heksenjacht die haar het leven kostte

Een jonge moeder van 23, Jayne Pearce, kreeg te maken met de meest lelijke kant van sociale media. Twee andere moeders hackten haar Facebook-account en postten er een valse bekentenis op waarin de vrouw toegaf een baby versmacht te hebben. Jayne werd gearresteerd en aangeklaagd, maar vrijgesproken omdat er geen bewijs was. De online heksenjacht die volgde op het hele drama werd haar echter te veel, de vrouw benam zich het leven.

De valse bekentenis op het profiel van de Britse Jayne Pearce zorgde ervoor dat de vrouw werd opgepakt en aangeklaagd wegens poging tot moord. De vrouw werd na drie maanden weer vrijgelaten omdat duidelijk werd dat ze die bekentenis niet zelf gepost had en dus onschuldig was.

Daar stopten de problemen echter niet. De politie mag dan wel besloten hebben dat Jayne onschuldig was, heel wat mensen waren ervan overtuigd dat de vrouw wel schuldig was. Jayne kreeg zoveel haat over zich heen dat ze zichzelf van het leven beroofde, twee dagen voor de twee vrouwen die haar leven verzuurden voor de rechtbank verschenen.

Het was echter Facebook dat het het zwaarst te verduren kreeg als “instrument van het kwaad” volgens de rechter. Beide beklaagden hadden echter ook heel wat bagger over zich heen gekregen nadat de waarheid aan het licht kwam. “In dit geval was het een instrument om de woede van de publieke opinie te laten neerdalen op een onschuldig persoon. Jullie slachtoffer werd vrijgelaten, maar enkel uit de gevangenis”, verklaarde de rechter.

“Ze werd niet verlost van de consequenties van wat er haar overkwam. Ze is een veranderd persoon geworden. Haar moeder en zus merkten een significante verandering in haar en het ergste van deze zaak moest nog komen.”

“Jayne Pearce was nog maar 23, haar leven eindigde te vroeg en in haar laatste jaar werd ze achtervolgd door de aantijgingen dat ze een kind zou mishandeld hebben en als dusdanig werd gezien.”

Beide vrouwen kregen een gevangenisstraf van 10 maanden voor hun daden.