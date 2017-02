Vergeten Barça-aanvaller pikt eindelijk zijn goaltje mee, flitsende Italiaan gaat Lukaku achterna

Sportwereld.be kijkt elke week in samenwerking met Eleven Sports terug op het voorbije voetbalweekend. Zo hoeft u niets te missen van de beste acties uit de Spaanse Primera Division, de Italiaanse Serie A en de Franse Ligue 1. Geniet mee van alweer een prachtprestatie van Dries Mertens, een bevrijdende goal voor een vergeten Barcelona-aanvaller en een ‘echte’ derby in Frankrijk. In Italië ging Marco Parolo Lukaku achterna met een vierklapper voor Lazio.

Serie A

In de Serie A ging Dries Mertens uiteraard met alle aandacht lopen na zijn hattrick tegen Bologna (bekijk hier zijn goals), maar daarnaast viel er nog heel wat moois te beleven in Italië. Juventus boekte zijn 28e (!) thuisoverwinning op rij met een 1-0 zege tegen de rivalen van Inter. Het zat de ploegen uit Milaan niet mee dit weekend, want ook AC Milan ging — alweer — onderuit. Milan verloor met 0-1 in eigen huis tegen Sampdoria. Dennis Praet aan het feest dus in San Siro. De meeste aandacht ging echter naar Marco Parolo, de spits van Lazio scoorde viermaal tegen Pescara en ging zo Romelu Lukaku achterna.

Primera Division

Real kreeg een weekje rust door het slechte weer in Spanje, dus waren alle ogen dit weekend gericht op Barcelona. Dat won van Athletic Bilbao, ondanks het ontbreken van enkele basispionnen. Daardoor kreeg Paco Alcacer zijn eerste basisplaats, zes maanden na zijn overstap, hij bedankte meteen met zijn eerste doelpunt voor de Blaugrana. Sevilla kende een minder weekendje, het kwam niet tot scoren tegen Villareal en ziet zo Barcelona twee punten uitlopen. En Simone Zaza, die kon de verwachting alweer niet waarmaken bij Valencia.

Ligue 1

In de Ligue 1 pikte PSG weer aan met een zege, op bezoek bij Dijon won het met 1-3. Zo staat PSG gedeeld tweede, het komt op gelijke hoogte met Nice dat vrijdag de boot in ging. Saint-Etienne won de “echte” derby van Frankrijk met 2-0 van Lyon, ASSE nadert zo tot op één punt van de grote rivaal Lyon. Dat staat vierde met 37 punten. Marseille blijft op de sukkel, ondanks een invalbeurt van Dimitri Payet. Marseille verloor met 1-0 bij Metz.