Critici hebben ongelijk: Lukaku scoort wél belangrijke goals

Het regende afgelopen weekend lof voor Romelu Lukaku. Vier goals in één wedstrijd, dat gebeurt niet vaak. Toch had analist Alan Shearer nog een bedenking: “De laatste drie jaar scoorde hij amper drie doelpunten in de dertig duels die hij speelde tegen ploegen uit de top zes”, merkte de topschutter aller tijden van de Premier League op. Wij zochten het op en wat blijkt: Shearer heeft ongelijk.

“Lukaku heeft alles van een topaanvaller. Hij is nog maar 23 jaar oud, maar heeft nu al een goed doelpuntenratio. Hij was echt geweldig”, begonzijn lofzang, waarop hij dus wel opmerkte dat de Rode Duivel er niet staat in topmatchen. “De laatste drie jaar scoorde hij amper drie doelpunten in de dertig duels die hij speelde tegen ploegen uit de top zes. Dat komt natuurlijk ook doordat zijn team het in die matchen moeilijk heeft, maar toch denk ik dat hij daar nog meer zou moeten kunnen scoren. Dat is de volgende stap die hij moet zeggen om een hoger niveau te halen.”

LEES OOK: Belgen scoorden evenveel in eigen competitie als in Engeland (en dan telden we own goals nog mee)

Nu Aguëro en Vardy nog

Hoezeer we de man die maar liefst 260 doelpunten in de Premier League maakte ook respecteren, hier heeft hij ongelijk: Lukaku scoorde dit en vorig seizoen precies vijf van zijn zestien goals egen een ploeg uit de top-zes, blijkt uit cijfers van Gracenote. De spitsen die op dit vlak het lijstje domineren, zijn Sergio Aguëro en Jamie Vardy, die elk aan twaalf komen.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

De cijfers van Lukaku worden nog indrukwekkender als we kijken naar het aantal beslissende doelpunten dat hij maakte: dit seizoen waren dat er al zes, evenveel als twee seizoenen geleden en slechts eentje minder dan vorig seizoen. In totaal komt hij aan negentien beslissende goals in drie seizoenen. Op 78 competitietreffers voor Everton is dat 24%.

Eden Hazard

We haalden er ook de statistieken van Eden Hazard bij, afgelopen weekend auteur van een wonderbaarlijk doelpunt tegen Arsenal. En wat blijkt: die scoort véél minder dan Lukaku, hij scoort wél meer tegen teams uit de top-zes.



Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone

Hazard komt in deze jaargang ook aan vier beslissende treffers. Goed, maar nog veraf van 2014-2015, toen hij Chelsea eigenhandig naar de titel leidde door maar liefst elf beslissende treffers te scoren. Indrukwekkend, want dat betekent dat hij de Londenaars er in 29% van de matchen doorheen sleepte. Indrukwekkend, vooral in het beseft dat Hazard dat seizoen ‘slechts’ veertien keer scoorde. Met andere woorden: bijna al zijn doelpunten dat seizoen bezorgden Chelsea punten.

LEES OOK: België is gezegend met een hoop spitsentalent, maar er is maar één de beste

Dries Mertens

Voor de volledigheid haalden we er ook de data van Dries Mertens bij, nog zo’n Duivel in vorm. Die is met zestien rozen nu topschutter in de Serie A. Hij scoorde dit seizoen al vijf beslissende goals, maar zijn palmares toont wel een opvallende lacune: tegen teams uit de top-zes scoorde hij in drie seizoenen amper één keer.

Tot slot: statistiekenbureau Gracenote -het zijn Nederlanders voor iets- merkt nog op dat onze landgenoten nog veraf verwijderd zijn van onze noorderburen als gaat over doelpunten in de Premier League. Dit seizoen vonden de Belgen al 54 maal de weg naar doel, die van Oranje nog maar 23 keer -als we dit extrapoleren, zijn we hen binnen 16 seizoenen voorbij. Hoop doet leven.

Foto: Photo News