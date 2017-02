Anderlecht-verdediger Kara krijgt plaatsje in Elftal van de Africa Cup 2017

Anderlechtverdediger Kara Mbodji is maandag opgenomen in het Elftal van de Africa Cup 2017. Dat maakte de de Afrikaanse voetbalbond (CAF) bekend op haar website. De Senegalese verdediger krijgt het gezelschap van drie spelers van Kameroen, dat zich zondag tot winnaar van de Africa Cup kroonde.

Het team van Hugo Broos won zondag de finale van de Africa Cup met 2-1 van Egypte. Kameroen levert met doelman Fabrice Ondoa, verdediger Michael Ngadeu en spits Christian Bassogog drie spelers. Bassogog werd ook verkozen tot Speler van het Toernooi. Verliezend finalist Egypte wordt vertegenwoordigd door verdediger Ahmed Hegazy en spits Mohamed Salah.

Ook de Congolese spits Junior Kabananga, topschutter van het toernooi met drie goals, staat in het Elftal van het Toernooi. Hij speelde in het verleden in België voor Anderlecht, Germinal Beerschot, Roeselare en Cercle Brugge.

Elftal:

Doelman: Fabrice Ondoa (Kam/Sevilla Atletico)

Verdedigers: Kara Mbodji (Sen/Anderlecht), Ahmed Hegazy (Egy/Al Ahly), Michael Ngadeu (Kam/Slavia Praag)

Middenvelders: Charles Kabore (BFa/Krasnodar), Daniel Amartey (Gha/Leicester), Bertrand Traore (BFa/Ajax), Christian Atsu (Gha/Newcastle United)

Aanvallers: Mohamed Salah (Egy/AS Roma), Christian Bassogog (Kam/AB Aalborg), Junior Kabananga (Con/Astana)