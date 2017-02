Lewandowski is al voor zesde keer op rij Poolse Voetballer van het Jaar

Bayern-spits Robert Lewandowski is maandag voor het zesde jaar op rij verkozen tot Pools Voetballer van het Jaar. Dat bevestigde het Poolse tijdschrift dat de verkiezing organiseert, Pilka Nozna. Ook de bondscoach van Polen, Adam Nawalka, werd in de bloemetjes gezet. Hij werd verkozen tot Trainer van het Jaar.

Robert Lewandowski kende in 2016 opnieuw een schitterend jaar. In 49 wedstrijden met Bayern scoorde de Poolse aanvaller maar liefst 39 goals. Met de Rekordmeister pakte hij bovendien de Duitse titel, beker en supercup.

Ook bij het Poolse nationale elftal was Lewandowski goed bij schot. In twaalf interlands trof hij acht keer raak. Enkel op het EK stokte de productie even. Lewandowski scoorde enkel in de verloren kwartfinale tegen Portugal.

“Net zoals de vorige keren, de titel Pools Voetballer van het Jaar betekent veel voor mij”, reageerde Lewandowski op Twitter.