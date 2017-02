Zo viert de Queen haar saffieren jubileum

Op 6 februari 1952, exact 65 jaar geleden, werd koningin Elizabeth II (90) de koningin van Groot-Brittannië. Naar aanleiding van deze bijzondere verjaardag, werd een eerder portret van de Queen opnieuw gelanceerd.

Voor het saffieren jubileum van de koningin gaf het paleis een portret, gemaakt in 2014 door iconische fotograaf David Bailey, vrij. Drie jaar geleden werd het al gebruikt in de ‘Great’-campagne van het Verenigd Koninkrijk om buitenlandse toeristen aan te spreken.

Belgisch tintje

Op het portret draagt de langst regerende vorstin een blauwe outfit en saffieren juwelen. Die kreeg ze in 1947 als huwelijkscadeau van haar vader King George VI. De halsketting dateert uit 1850 en is gemaakt van zestien grote langwerpige saffieren, omringd door diamanten. De oma van prins Harry en William draagt ook een paar bijpassende oorbellen. Bij de collectie blauwe juwelen hoort ook armband en een tiara. Dat laatste sieraad heeft een Belgische voorgeschiedenis. Die is immers gemaakt van een halsketting die ooit toebehoorden aan prinses Louise van België, de dochter van koning Leopold II.

Today marks 65 years since Her Majesty The Queen acceded to the throne #SapphireJubilee pic.twitter.com/jTxFLeLdq9 — The Royal Family (@RoyalFamily) 6 februari 2017

Sober feest

Het jubileum zal verder in alle bescheidenheid gevierd worden. De koningin brengt deze dagen door in Sandringham en herdenkt haar vader, die op 6 februari 1952 overleed. Na de dood werd meteen bekendgemaakt dat ze zou regeren, maar de kroning vond pas in juni 1953 plaats na een periode van diepe rouw. Voor deze unieke verjaardag werden wel acht nieuwe munten ontworpen door de The Royal Mint. The Royal Mail maakte dan weer acht blauwe stempels. Het diamanten jubileum van Queen mom werd in 2012 wel uitbundig gevierd met een indrukwekkende boottocht op de Thames. Volgende groot feest in de koningin haar agenda? In november mag ze klinken op zeventig (!) jaar huwelijk met prins Philip.