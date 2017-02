David Beckham valt van voetstuk na gelekte mails

Voetbalheld David Beckham werd onlangs gechanteerd voor 1 miljoen pond. Als hij het bedrag niet zou betalen, dreigden hackers zijn mails te lekken. Beckham kwam niet over de brug met de gigantische geldsom en kort daarna werden zijn mails effectief openbaar gemaakt. En de mails in kwestie toonden de voetballer niet meteen van zijn mooiste kant...

Zo gaat Beckham als een razende te keer in een reeks mails omdat hij niet tot ridder geslagen werd in 2013. Hij noemde het comité in kwestie “unappreciative c***s” (ondankbare kl*tehommels).

In een andere mail haalde Beckham uit naar operaster Katherine Jenkins toen zij in 2014 een onderscheiding kreeg van de Britste ridderorde OBE.

“Katherine Jenkins OBE for what? Singing at the rugby and going to see the troops plus taking coke. F***ing joke.” (“Katherine Jenkins OBE waarvoor? Om te zingen tijdens de rugby en de troepen te bezoeken en coke te snuiven. Een f***ing grap.”

Beckham kreeg in 2003 zelf een OBE-onderscheiding, maar uit de gelekte mails blijkt nu dat hij zijn liefdadigheidswerk gebruikte om tot ridder geslagen te worden. In een van de gelekte mails weigert Beckham bovendien om 1 miljoen dollar te doneren aan een event van Unicef: “It’s my f***ing money.”

Business class-vlucht op kosten van Unicef

Ook zou Beckham 6.685 pond geëist hebben van Unicef om zijn business class-vlucht te betalen toen hij kinderen ging bezoeken die getroffen waren door de tyfoon Haiyan in de Fillipijnen. Dit terwijl zijn sponsors al een privéjet betaalden voor Beckham.

Reactie van een vriend, zijn woordvoerder en Unicef zelf

Een vriend van de voetballer neemt het op voor Beckham. “Hij heeft meer dan 1,5 miljoen pond gegeven aan Unicef en haalde de afgelopen twee jaar miljoenen op voor het goede doel. Hij gaat regelmatig op bezoek in het buitenland. Ik vind het niet fair dat hij nu de volle laag krijgt omwille van een paar oude mails.”

Ook de woordvoerder van Beckham reageerde al op de heisa. “Dit zijn allemaal gedateerde mails die uit hun context worden gehaald. De hackers willen op die manier doelbewust een incorrect beeld geven van Beckham. Unicef en Beckham werken al meer dan 15 jaar vriendschappelijk samen.”

Unicef zelf liet eveneens weten dat zij en David Beckham altijd goed hebben samengewerkt. “We zijn erg trots op zijn werk. Niet alleen maakte hij veel tijd vrij om Unicef te steunen, hij heeft ook veel persoonlijk geld gedoneerd.”

Russische servers?

Men vermoedt dat de cybercriminelen Russische servers gebruikten om toegang te krijgen tot miljoenen berichten en documenten op het computersysteem van het sportagentschap van Beckhams PR-baas Simon Oliveira. “Het was pure blackmailing. Ze lieten ons weten dat ze alle info zouden lekken als we hen niet betaalden,” vertelt een bron.

“Het lek is veel groter dan je je kan inbeelden. Als je een genereus bedrag doneert kan je er van op aan dat ik alle info die ik in mijn bezit heb zal vernietigen,” liet de blackmailer, die tekende onder de naam Artem Lovuzov, weten.

Toen ze hem vroegen wat hij bedoelde met ‘genereus’ reageerde Artem Lovuzov: “Iets tussen de 500.000 dollar en een miljoen lijkt me een goed bedrag, maar ik sta open voor suggesties.”

Een paar dagen later ontvingen ze nog een bericht: “Er zijn al twee dagen voorbijgegaan en mijn advocaat zegt dat hij nog niets gehoord heeft van jou of je advocaat. Zoals gezegd ben ik een man van mijn woord. Ik geef je nog tot donderdagmiddag 16 u.”

Na de mislukte blackmailing deelde de man de informatie uiteindelijk via de site van Football Leaks.