Hotels in (duur) Spanje raken nu al volgeboekt

Populaire hotels in Spanje vragen nu al aan touroperators om geen kamers meer te boeken voor bepaalde periodes in augustus. ‘Dit is iets dat je pas vanaf begin april hoort. De onrust in het Midden-Oosten maakt Spanje erg gewild’, zegt Piet Demeyere van Tui.

Europese vakantiegangers kiezen deze zomer massaal voor een zonbestemming in Spanje als gevolg van aanhoudende politieke onrust en aanslagen in landen als Turkije, Egypte en Noord-Afrika. Op sommige populaire bestemmingen in Spanje vragen hoteliers nu al om geen bedden meer te verkopen voor de eerste tien dagen van augustus.

‘Dit is bijzonder zelden gezien. Normaal krijg je dat fenomeen begin april’, zegt Piet Demeyere, hoofd communicatie Tui. Volgens Demeyere zijn het vooral de Balearen en vooral Ibiza en Mallorca waar nu al de krapte in augustus opduikt. Hij verwacht dat dit de komende weken alleen maar erger wordt. ‘Nu is het nog relatief beperkt, maar tegen eind deze maand zal wellicht al tien procent van de hotels daarmee te maken hebben’, zegt Demeyere.

Contingent genegeerd

Opvallend is dat sommige hoteliers daarbij de contingenten die touroperators hebben negeren. ‘Dat laten we natuurlijk niet zomaar gebeuren, maar je moet elkaar toch ergens vinden. Je wilt niet het risico lopen dat de hotels overboekt zijn en je klanten in de problemen komen’, zegt Demeyere.

Bij Thomas Cook spreekt Koen Van den Bosch nog niet van volgeboekte hotels maar wel al van bepaalde types kamers die niet meer beschikbaar zijn. Het gaat dan om familiekamers en kamers met zeezicht. ‘We hebben al gewaarschuwd voor beperkte beschikbaarheid. De druk zal enkel toenemen en het zal niet beperkt zijn tot Spanje. De Belg moet beseffen dat toerisme een mondiaal gebeuren is en dat allerhande factoren daarop een impact hebben.’

Spanje kende vorig jaar al een erg sterk seizoen. Spaanse hoteliers waren toen nog verrast. ‘We hebben nog nooit zo hard gewerkt en zo weinig verdiend’, zegden ze, citeert Demeyere hen. De hoteliers stelden vast dat een groot deel van het hotel al geboekt werd aan promotietarieven tijdens het vroegboekseizoen waardoor de gemiddelde kamerprijs relatief laag was. Dit jaar geven ze minder zo’n kortingen waardoor de gemiddelde verkoopprijs hoger ligt.

Goedkopere vliegtuigtickets

Demeyere schat dat Spanje dit jaar 5 procent tot 10 procent duurder is. Dit jaar zou Griekenland mogelijk een deeltje van de toeristen die voorheen in moslim-landen in de omgeving van de Middellandse Zee boekten, kunnen helpen opvangen.

Opvallend is alvast dat Ryanair er gisteren nog over klaagde dat vliegen richting Spanje en Portugal goedkoper wordt. Volgens Michael O’Leary heeft de politieke onrust op bepaalde bestemmingen tot gevolg dat vliegtuigen minder ingezet worden op bestemmingen als Turkije en Egypte maar meer op het Iberisch schiereiland. In het voorbije kwartaal daalden de ticketprijzen met gemiddeld 17 procent, zegt Ryanair. Voor dit kwartaal voorspelt O’Leary een daling van 15 procent. Door de lagere prijzen, zitten de vliegtuigen van Ryanair wel goed vol.

Tui zegt minder last te hebben van dit fenomeen. ‘Ryanair heeft geen vaste klantenbasis vanuit de touroperating zoals ons en moet met zijn prijzen spelen om zijn vliegtuigen gevuld te krijgen. Bij ons is de helft van het vliegtuig al genomen door pakketreizen. We zijn minder afhankelijk dan hen’, zegt Demeyere. Tui Fly heeft 26 vliegtuigen. Thomas Cook heeft er 3.