Vier kalveren komen om bij explosie in boerderij

Brecht - In de Legeheideweg in Brecht is er maandagnamiddag brand uitgebroken in een boerderij. De vlammen waren het gevolg van een korte, maar hevige explosie. Een grote rookpluim was tot in de verte te zien.

Om een nog onduidelijke reden is rond 16.15 uur een korte, maar zeer hevige brand uitgebroken in een stal van de boerderij. Hierdoor was er even een enorme rookpluim te zien. Het dak heeft schade opgelopen. De aanpalende gebouwen raakten niet beschadigd.

De brandweerkorpsen van Malle, Brecht, Zandhoven, Zoersel en Schoten zijn met tankwagens ter plaatse en hebben ondertussen de vlammen bestreden. Er is geen rookontwikkeling meer. Bij de brand kwamen vier kalveren om het leven, er raakten geen personen gewond.