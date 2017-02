Hij vroeg ’s ochtends een dag vakantie omdat hij een kater had, maar zag één ding over het hoofd

De 20-jarige tuinman Mark McLelland had vrijdag en zaterdag stevig de bloemetjes buitengezet. Hij had zoveel gedronken dat hij zondagochtend dacht dat het maandag was en zijn baas een berichtje stuurde dat hij niet kon komen werken.

“Greig, is het ok als ik vandaag een dag verlof neem? Ik heb diarree, man” schreef hij die ochtend, vol fouten, in een berichtje naar zijn baas.

Foto: Twitter

Nog geen twee minuten later kwam het antwoord van zijn baas. “Ten eerste: kom eens met een beter excuus dan ‘ik heb diarree’, dat is echt het flauwste excuus ooit. Ten tweede: het is zondag, onnozelaar.”

Mark kon er wel mee lachen en postte een screenshot van zijn blunder op Twitter, waar het aan een viraal leven begon. Of zijn baas hem er nog op aangesproken heeft, weten we niet. Afgaand op zijn droge, maar hilarische reactie, zag hij er de humor wel van in.