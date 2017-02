Deze politieman breekt autoruit met hoofd van winkeldief

Een Ierse politieagent uit Dublin moest afgelopen vrijdag snel handelen toen een verdachte van een winkeldiefstal plots uithaalde en hem een kopstoot probeerde te geven. De agent ramde het hoofd van de verdachte razendsnel tegen het raam van een geparkeerde auto en gooide hem tegen de grond. De vermeende dief was echter niet van plan zich zomaar gewonnen te geven en probeerde de opgetrommelde agenten te schoppen terwijl hij op straat lag.

De Garda Síochána, de politiedienst van Ierland, werd vrijdag 3 februari opgeroepen om een verdachte van een winkeldiefstal te arresteren in de Ierse hoofdstad. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe de verdachte rustig met de agenten staat te praten, maar plots agressief wordt als één van de dienders de winkel binnenloopt.

Zijn collega aarzelt niet om zichzelf te verdedigen en dwingt de verdachte tegen de grond nadat hij zijn hoofd krachtig tegen een autoruit van een geparkeerde Mercedes smakt. De opmerkelijke beelden werden gefilmd door enkele kerels die de bewakingsvideo aan het bekijken waren terwijl ze sappig commentaar gaven op de gebeurtenissen. “Op de grond, jij klootzak”, zegt één van de kijkers terwijl ze gevloerde verdachte uitlachen. “Zelfs op de grond probeert hij nog recht te staan en spuwt hij naar hen”, merkt een andere Ier op. “Hij probeert ze verdomme nog te schoppen.”

Volgens ‘the Irish Sun’ bevestigde een woordvoerder van de Garda Síochána dat er vrijdag een vermeende winkeldief werd gearresteerd. “De man werd naar het politiekantoor gebracht, waar hij werd aangeklaagd met betrekking tot het incident. Hij werd daarna vrijgelaten op borgtocht en zal later deze maand voor de rechtbank moeten verschijnen.”

De ombudsman van de Ierse politiedienst verklaarde later dat een speciale commissie de zaak ook nog kan onderzoeken, om te weten te komen of de agent in kwestie zijn boekje niet te buiten ging door de verdachte tegen de wagen te gooien. Volgens een woordvoerder van de ombudsman is dat voorlopig nog niet het geval en moet de verdachte of een getuige klacht indienen tegen de betrokken agent alvorens ze in actie schieten.