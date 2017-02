Simpsons doen het weer: populaire animatiereeks voorspelde optreden Lady Gaga vijf jaar geleden al

Kunnen The Simpsons écht in de toekomst kijken? Zo lijkt het soms wel. Nu hebben de gele animatiefiguren ook het optreden van Lady Gaga op de Super Bowl voorspeld.

De laatste aflevering van het 23e seizoen van de populaire Fox-reeks draagt de titel 'Lisa Goes Gaga'. In die aflevering horen we Lady Gaga zelf zingen én vliegt ze in een soort van harnas over haar fans heen. Toeval of niet: dat is exact wat Lady Gaga deed tijdens de pauze van de Super Bowl. Mét een zilveren outfit, net zoals in de aflevering van The Simpsons.

De gelijkenis was ook meerdere Twitter-gebruikers opgevallen:

Lady Gaga The Simpsons 2012 / Lady Gaga Super Bowl 2017 pic.twitter.com/OUpedo1czi — ? (@JeremiasM_) February 6, 2017

The Simpsons had predicted the future once again! pic.twitter.com/4FBeDECsjo — Lady Gaga (@KingLadyGaga) February 6, 2017

Het is niet de eerste keer dat er in de afleveringen van The Simpsons dingen gebeurden die achteraf (b)leken uit te komen. Zo was er al in 1995 sprake van een smartwatch bij The Simpsons, werd er in The Simpsons al gebruik gemaakt van selfies en videochats nog voor die dingen ingeburgerd waren. De opvallendste voorspelling is misschien wel die van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. 16 jaar geleden kwam er een aflevering op tv waarin Bart Simpson naar de toekomst reist en daarin terechtkomt in het Amerika dat op de rand van het faillissement staat na vier jaar...president Trump.