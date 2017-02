Nu wordt hij overladen met geschenken en oneerbare voorstellen. En zeggen dat de Kameroeners eerst niets van Hugo Broos moesten weten

“In het begin zagen we niks in Hugo Broos”, zeggen ze in Kameroen. “We dachten dat hij een zero was, maar hij is een hero. Onze nationale held.” Een standbeeld zal hij pas krijgen als hij de Kameroeners, na de Afrika Cup, ook de wereldbeker schenkt. Voorlopig moet hij het doen met een overdaad aan geschenken en oneerbare voorstellen van gewillige vrouwen.