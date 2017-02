Bondscoach Martinez: “Januzaj kan briljant worden bij de Rode Duivels”

Roberto Martinez meent dat Adnan Januzaj “een heel belangrijke speler kan worden voor de Rode Duivels.” Dat zei de bondscoach zondag over de jonge flankspeler, tegenwoordig in de Premier League aan de slag bij degradatiekandidaat Sunderland.

De 22-jarige Januzaj was zaterdag een gesel voor de verdediging van het Crystal Palace van Christian Benteke, zo zette hij goalgetter Jermain Defoe op weg naar twee goals in de cruciale 4-0 zege van de Black Cats.

Er lijkt dus weer licht te gloren aan het einde van de tunnel voor Januzaj, die dit seizoen door Manchester United wordt uitgeleend aan de laagvlieger in de Engelse competitie. De carrière van Januzaj bij de Mancunians nam in 2013 nochtans een vliegende start, maar verliep daarna niet zoals verhoopt. Zo kwam het jonkie onder Louis van Gaal amper nog aan spelen toe, en werd een uitleenbeurt aan de Duitse topclub Borussia Dortmund een fikse tegenvaller, die dan ook halverwege al werd afgebroken.

Aangezien er ook onder José Mourinho amper speelkansen voor Januzaj bleken, werd hij uitgeleend aan Sunderland, waar hij herenigd werd met David Moyes. Ja, dezelfde Moyes die hem zijn eerste speelkansen in Manchester had gegeven. Met succes, zo bleek zaterdag. Hoewel zijn prestaties dit seizoen nog met grote pieken en dalen gepaard gaan, kon Roberto Martinez de uitblinkersrol van Januzaj tegen Crystal Palace wel smaken.

Nieuwe rol

De Belgische bondscoach was als analist te gast bij tv-zender Sky, en liet daar noteren: “We zien allemaal het natuurtalent waarover hij beschikt. Hij is het soort speler dat het verschil kan maken aan de bal. Je krijgt niet veel linksvoetige creatieve voetballers als hem in de schoot geworpen. Ik koester grote hoop voor hem, want we hebben geen linksvoetige die op de rechterflank kan spelen. Gezien onze speelwijze, zou hij in die rol briljant kunnen zijn voor de nationale ploeg. Hij kan ons op die manier in balans brengen.”

En over de prestatie van Januzaj zaterdagavond: “In deze wedstrijd kreeg hij van zijn coach een beetje vrijheid in de rug van Jermain Defoe. In die rol kreeg hij als eerste de bal, en dan weet je dat hij die chirurgische pass heeft... Hij gaat vlot tegenstanders voorbij en zijn talent is quasi ongeëvenaard, maar nu zit hij op dat moment in zijn carrière waarop hij wedstrijden moet spelen. Je zag eerder in het seizoen ook dat hij het moeilijk had om hetzelfde niveau aan te houden. Maar nu hij drie of vier volledige wedstrijden op een rij in de benen heeft, zie je dat hij een gigantische impact begint te maken.”

Januzaj maakte in de aanloop naar het WK 2014 in Brazilië zijn debuut voor de Rode Duivels in een oefeninterland tegen Luxemburg, nadat lang onduidelijk was voor welke nationale ploeg het toenmalige toptalent zou kiezen. Gezien de nationaliteit van zijn ouders had hij ook voor Albanië, Bosnië-Herzegovina, Turkije en mogelijk ook Kosovo kunnen kiezen. Nadat zijn carrière in het slop raakte, werd hij door Marc Wilmots echter niet meer opgeroepen voor de nationale ploeg. Ook onder Martinez werd Januzaj (nog) niet opgeroepen.