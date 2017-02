Condooms brengen verdachte van strandmoord in nauwe schoentjes

Brugge - Op het proces van de strandmoord in Zeebrugge heeft het Openbaar Ministerie dertig jaar cel gevraagd. De 62-jarige verdachte ontkent alles, maar de condooms die hij als afleidingsmanoeuvre bij het lichaam zou hebben geplaatst brengen hem nu in nauwe schoentjes.

Het was een gemeentewerker die in de ochtend van 24 juli 2014 het levenloze lichaam van Daisy Vergote aantrof op het strand van Zeebrugge. Bij haar lichaam lagen drie gebruikte condooms en haar gezicht was afgedekt met zeezand. Een autopsie wees uit dat de 43-jarige prostituee door wurging om het leven kwam. De speurders kregen nog diezelfde dag haar partner El Sayed F. (62), bijgenaamd “Mike”, in het vizier.

De Nederlander met Egyptische roots had al vaker geweld gebruikt en werd opgepakt. Sindsdien zit hij in de cel. Hoewel zijn DNA werd aangetroffen in de hals van het slachtoffer ontkent F. dat hij Daisy vermoordde.

Maar volgens het Openbaar Ministerie is dat een grove leugen. “Hij is een psychopaat die de speurders van begin af aan op een dwaalspoor probeerde zetten”, zei procureur Frank Demeester gisteren in de Brugse correctionele rechtbank. “Nadat hij Daisy gewurgd had, legde hij drie gebruikte condooms van haar laatste klant bij het lichaam. Vervolgens dekte hij haar gezicht af met zand. Want dat is typisch voor moordenaars die hun slachtoffer goed kennen: ze kunnen de aanschijn van het gelaat niet aanzien.”