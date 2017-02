Anderlecht gokt met nieuw contract voor Kara

Kara Mbodj (26) trainde opnieuw mee met Anderlecht en lijkt zondag inzetbaar tegen Zulte Waregem. Meer nog: de verdediger kreeg een contractverbetering nadat hem een transfer van 10,5 miljoen naar Leicester werd ontzegd. Paars-wit wil zijn knieoperatie uitstellen, al blijft dat toch een gok.

Met Kara in de ploeg pakte Anderlecht dit seizoen 34 op 51 (66% van de punten). Zonder Kara komt het aan 15 op 24 (62,5%). De Senegalese verdediger is aan een topseizoen bezig en het verwonderde dan ook niet dat trainer Weiler liever niet had dat hij in januari naar Leicester trok, ondanks een bod van 10,5 miljoen.

Maar Kara heeft ook een sluimerend kraakbeenletsel aan de knie dat eens geopereerd zal moeten worden. RSCA speelt nog vijftien competitieduels en minstens twee Europese matchen. De vraag blijft of Kara’s knie dat houdt. Zijn situatie wordt wekelijks geëvalueerd en soms zal hij moeten rusten, maar aangezien de Senegalees de Afrika Cup doorstond – en zelfs het elftal van het tornooi haalde – heeft paars-wit goeie hoop zijn operatie nog een tijd te kunnen uitstellen. De kwetsuur verergerde alleszins niet.

Zolang Anderlecht dan de Champions League en de bijhorende 20 miljoen haalt, was het geen probleem om ­Kara zijn transfer te ontzeggen. Wordt de Champions League gemist, dan verspeelde het een transfersom van 10,5 miljoen. Door de Afrika Cup had Leicester in januari wellicht geen tijd gehad om Kara uitgebreid medisch te keuren.

Maar intussen weet heel Europa dat Kara een knieprobleem heeft. De kans dat hij in de zomer nog voor 10,5 miljoen vertrekt, is daardoor klein, want na een operatie volgen twee maanden revalidatie. Kara was eerst aangeslagen door de weigering, maar RSCA liet hem nu een contractverbetering tot 2019 tekenen. “Een blijk van respect”, stelde hij. “Ik zal mij altijd inzetten voor onze objectieven.” De speler draaide dus de knop om.