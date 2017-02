Weer pech voor Thomas Vermaelen

Roma ontvangt vanavond Fiorentina in de Serie A en Thomas Vermaelen is opnieuw onzeker door een blessure. De Belg had vorige week zijn plaats teruggekregen in de verdediging, maar liep zondag een ernstige kneuzing op aan de hand. Hij vloog naar Hamburg voor een speciaal gipsverband, waardoor hij vanavond toch in actie zou komen. “Maar we zullen moeten afwachten of het lukt”, zegt ­Roma­coach Luciano Spalletti.

Vermaelen werd vorige zomer door FC Barcelona verhuurd aan Roma, maar heeft al een heel seizoen met kleine blessures af te rekenen. In december viel hij uit met een enkelblessure, in september was hij bijna drie maanden out met de adductoren.