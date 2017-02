Trainer Van Aert: “Wout en Mathieu rijden elkaar kapot”

Goed nieuws voor Wout van Aert: na een nieuwe scan van de knie besliste chirurg Toon Claes dat hij zijn seizoen zoals gepland kan afwerken. Toch ziet trainer Marc Lamberts de knieblessure als een alarmsignaal: “Veertig crossen op een seizoen is te veel voor een gast van 22.”

Is het toeval dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit seizoen allebei al op de tafel lagen van chirurg Toon Claes? Niet volgens Marc Lamberts, de trainer van Van Aert: “Ze rijden elkaar kapot”, zegt hij. “Wout sukkelt nu met de knie, Van der Poel is al twee keer geopereerd. Zijn blessure was verder gevorderd, maar wel gelijkaardig. Ze rijden elke cross vanaf de eerste ronde aan een hoge intensiteit. Door steeds opnieuw in duel te gaan, dwingen ze elkaar ook om elke cross à bloc te rijden.”

Na dit seizoen zit Lamberts met Van Aert en de sportieve leiding van team Veranda’s Willems-Crelan samen om de planning voor 2017-2018 te maken. “Ik zal pleiten om volgend jaar minder crossen te rijden”, zegt hij. “Wout is een grote, gespierde gast, maar hij is pas tweeëntwintig. Veertig crossen vind ik dan te veel. Sven Nys reed ook zulke seizoenen, maar wel pas vanaf zijn dertigste.”

“Nu Wout opnieuw wereldkampioen is, zullen organisatoren en sponsors hem natuurlijk overal aan de start willen hebben. Maar ik ben inspanningsfysioloog en dan luidt mijn eerlijke advies: beperk je seizoen tot dertig crossen.”