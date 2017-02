Stijn Devolder buiten tijd in tijdrit van 11,9 km... na sanitaire noodstop

Stijn Devolder finishte zondag in de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges buiten de tijdslimiet. Opvallend, want het parcours was maar 11,9 kilometer lang.

Toch hoeven daar geen grote conclusies aan vast te hangen richting Belgisch openingsweekend. “Ik moest even voorbij halfweg van de fiets”, legt Devolder uit. “Een sanitaire stop, na acute problemen met mijn darmen. Raar, want ik ben helemaal niet ziek of zo. Ik had voor de start al iets gevoeld, maar dacht dat ik het wel zou halen tot het einde. Niet dus. Jammer, want ik was goed vertrokken. De renner voor me had ik al ingehaald.”

Voor het nieuwe team Veranda’s Willems-Crelan is het voorlopig wel een moeilijke start van het seizoen. Eerder had ook al kopman Timothy Dupont ziekjes opgegeven in etappe drie.