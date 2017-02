Olivier Renard bekent (een beetje) schuld voor malaise bij Standard

Niet Daniel Van Buyten, maar technisch directeur Olivier Renard gaf gisteren in "La Tribune" op RTBf tekst en uitleg bij de dramatische gang van zaken op Standard. “Iedereen moet schuld bekennen. Sommige transfers kwamen te laat en de groep is te groot. Anderzijds: we kunnen geen miljoenen uitgeven. En uiteindelijk zijn van de spelers die vorig seizoen de beker wonnen enkel Santini en Trebel vertrokken.”

Hij ontkent dat hij beste maatjes is met ‘adviseur’ Van Buyten. “Daniel is een eerlijk man, maar dat wil niet zeggen dat hij mijn beste vriend is. Er wordt heus vaak gediscussieerd. En dan beslist de voorzitter.” Hij ontkent bovendien al te veel invloed te hebben op de spelersgroep. “Ik stel de groep samen en ik sta dicht bij de spelers, maar de ploeg en de coaching zijn voor de trainer.” En tot slot ontkent hij ook dat manager Christophe Henrotay alle spelers binnenbrengt. “Ik heb een correcte relatie met alle managers.” Renard beseft wel dat de toestand ernstig is, maar niet hopeloos. “We blijven hard werken en beginnen volgend seizoen met een schone lei.”