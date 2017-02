Hoe Nicolas V. een jaar lang met het pensioen van zijn verdwenen moeder leefde

Lebbeke - Nicolas V., een man uit Lebbeke, is gisteravond aangehouden op verdenking van de moord op zijn moeder Renée Beckers (67). De vrouw verdween meer dan een jaar geleden na een ruzie met haar zoon. Speurders starten vandaag met graafwerken in het struikgewas achter hun appartement, op zoek naar haar lichaam. Nicolas V. zou het voorbije jaar systematisch geld van haar bankrekening hebben gehaald.

Renée Beckers leidde een onopvallend bestaan in Lebbeke. De vrouw was moeilijk ter been en moest gebruikmaken van een looprekje wanneer ze de straat opging. Wellicht had ze daardoor ook weinig contact met de buren. “De laatste keer dat ik haar zag, dateert al van meer dan een jaar geleden”, zegt een buurman. “Ook haar zoon woonde hier toen. Maar van de ene dag op de andere waren beiden verdwenen. Die twee hadden constant ambras met elkaar. Het was vooral de zoon die telkens tekeerging en zelfs met dingen naar haar gooide.”

De zoon, Nicolas V., werd gisteren in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van oudermoord.

De man zou aan de politie verklaard hebben dat zijn moeder het begin januari 2016 thuis zelf was afgetrapt na een hevige ruzie met hem. Volgens zijn verklaring had ze toen ook haar bankkaart meegenomen en zag hij haar sindsdien nooit meer terug.

Maar uit onderzoek zou nu blijken dat Nicolas V. al die tijd zélf geld ging afhalen met de bankkaart van zijn verdwenen moeder. De huur van hun appartement werd netjes verder betaald, wellicht om geen argwaan te wekken. De rest van haar geld zou hij volgens onze informatie hebben uitgegeven.

Opsporingsbericht

Het Dendermondse gerecht wilde gisteren geen informatie kwijt over de aanhouding van de zoon. Het parket zei alleen dat het nog maar onlangs kennis had genomen van de zeer onrustwekkende verdwijning van Renée Beckers. Gisteren werd daarom een opsporingsbericht verspreid met haar foto en de expliciete vraag om uit te kijken naar de verdwenen vrouw.

Toch zijn er vooral vermoedens dat Renée Beckers vermoord werd. De speurders houden er rekening mee dat het lichaam van de vrouw gedumpt werd in het dikke struikgewas op enkele tientallen meters achter het appartementje in Lebbeke dat ze met haar zoon deelde. Het gerecht start daar vandaag een grote zoekactie met graafwerken. In afwachting daarvan blijft Nicolas V. minstens tot vrijdag in de gevangenis opgesloten. Dan verschijnt hij voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

Nicolas V. ontkent de beschuldiging. Zijn raadsman wenste gisteravond niet te reageren.