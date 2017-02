“Ook op valentijn zullen 100 mensen verkracht worden”

Ook op Valentijnsdag worden in België honderd mensen verkracht. Net als elke dag. Dat is de boodschap achter een nieuwe campagne van staatssecretaris Elke Sleurs. Maar niet iedereen is fan van haar harde aanpak. “Niet elke vorm van aandacht is per definitie goed”, zegt slachtoffervereniging Wij Spreken Voor Onszelf.

De opvallende campagne heeft als hoofddoel meer slachtoffers aangifte te laten doen. “We beseffen dat het erg moeilijk is”, zegt Jeroen Lemaitre, woordvoerder van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA). “Maar het is de enige manier om ervoor te zorgen dat daders worden opgespoord of gestraft.”

Met #100perdag heeft de campagne ook een eigen hashtag. Dat cijfer is gebaseerd op het aantal aangiftes – zo’n tien per dag – en de veronderstelling dat negen op de tien gevallen nooit gemeld worden. “Honderd feiten per dag is een harde realiteit waar we onze ogen niet voor mogen sluiten”, zegt Lemaitre. “Ook op Valentijnsdag niet.”

De link met 14 februari is een bewuste keuze. “We willen ook dat onze boodschap zo veel mogelijk mensen bereikt. Vergeet ook niet dat het slachtoffer de dader in veel gevallen goed kent.”

Grijze zone

Met andere woorden: zo vergezocht is de link niet. Dat vindt ook Tim Smits, expert in marketing en communicatie aan de KU Leuven. “Soms denken mensen dat een verkrachting in een grijze zone gebeurde. Maar het is niet omdat ongewenst seksueel contact bijvoorbeeld binnen een relatie plaatsvindt, dat het niet langer misbruik of geweld is. Die boodschap kan slachtoffers vooruithelpen.”

“Alles wat helpt om de ogen te openen, is goed”, zegt Annelies D’Espallier, ombudsvrouw gender bij de Vlaamse overheid. “Dat men daarvoor de grove middelen bovenhaalt, begrijp ik. Het is nu eenmaal zo dat je tegenwoordig luid moet roepen om aandacht te krijgen.”

Toch heeft de campagne ook tegenstanders. “Komen ze nu ook nog eens Valentijn afpakken, zal bij velen de reactie zijn”, vreest Liesbeth Kennes, woordvoerster van slachtoffervereniging Wij Spreken Voor Onszelf. “Terwijl we iedereen nodig hebben om slachtoffers te overtuigen aangifte te doen. Je kan als individu een groot verschil maken voor hen. Luister naar hun verhaal, geloof wat ze je vertellen en ga desnoods mee naar de politie. Een positieve oproep zou volgens mij meer effect hebben. Ik juich absoluut toe dat er aandacht wordt gevraagd voor seksueel geweld. Maar niet elke vorm van aandacht, is per definitie goed.”