Herman Brusselmans maakt kans op grote prijs

Eindelijk. Na meer dan twintig jaar en zeventig boeken heeft Herman Brusselmans een nominatie voor een literaire prijs te pakken. Een hele grote zelfs: de Libris, goed voor 50.000 euro.

“Laten we het vel van de beer niet verkopen voor jeweetwel”, ­relativeert Brusselmans (59). En toch. Samen met Vlamingen Lize Spit (Het Smelt), Stefan Hertmans (De Bekeerlinge), Jan Lauwereyns (Iets in ons Boog Diep), Jeroen Olyslaegers (Wil) en nog dertien Nederlandse auteurs staat Brusselmans met De Fouten op de longlist van de Libris Literatuurprijs. Uitzonderlijk, want zijn laatste nominatie voor een literaire prijs dateert al van Auto­biografie van Iemand Anders, een ­roman uit 1996. “Ik weet niet eens meer voor welke prijs ik toen was genomineerd.” Gewonnen heeft Brusselmans toen niet, want voor zijn enige literaire prijs moet je terug naar 1984. “Toen kreeg ik voor Prachtige Ogen een prijs van Yang, een literair tijdschrift.”

Brusselmans is dan ook blij met de nominatie. “Mijn romans verdienen een plaats op nominatielijsten. Dat ze de afgelopen decennia er nooit op raakten, heeft allicht met mijn persoon te maken. Ik word nog vaak gezien als die clown die in De Slimste Mens ter Wereld zit of over voetbal discussieert. Ik behoor niet tot het kransje puur literaire figuren.”

Waarom De Fouten nu plots wel in aanmerking komt voor een van de grootste literatuurprijzen van ons taal­gebied? “Het is een niet te dik en leesbaar boek. Maar vooral: de schrijver die zijn biografie corrigeert is een origineel uitgangspunt.”

Brusselmans hoopt op 20 maart de shortlist van zes te halen. “Maar ik vrees dat er politiek zal worden ­gewikt en gewogen. Iets in de trant van twee Vlamingen en vier Nederlanders. En dan denk ik dat Hertmans en ­Olyslaegers een ronde ­verder gaan.”

Wie de Libris wint, weten we op 8 mei.