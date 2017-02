Alleen Brazilianen, Argentijnen, Fransen en Spanjaarden zijn succesvoller dan Belgische voetballers in vijf grootste competities

Als de voetballerij een product van het jaar zou verkiezen, dan is de kans groot dat de keuze dit jaar valt op de Belgen. Alleen de typische exportlanden Spanje, Frankrijk, Brazilië en Argentinië kunnen nog betere statistieken voorleggen. De Belgen zijn in opmars en laten de Nederlanders, Duitsers en Italianen (ver) achter zich.

Dat de Belgen furore maken in de Premier League, weet intussen de hele wereld. Dit jaar is een recordaantal van 24 landgenoten actief in Engeland en strijden we met Spanje om de status van best presterende ...