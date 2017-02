Koud winterweer in aantocht

Koud winterweer is in aantocht. Eerst zitten we nog in de regen bij ­normale temperaturen voor begin februari, maar vanaf morgen ­sijpelt vanuit het noordoosten koudere lucht tot bij ons. In het tweede deel van de week gaat het ’s nachts overal vriezen.

Vandaag moeten we af en toe de paraplu bovenhalen. Het belooft een regenachtige dag te ­worden. In de Ardennen zien we regen of sneeuw. Tegen de avond wordt het droger. De maxima gaan tot 6 graden bij een zwak tot matig briesje uit het zuiden tot het zuidoosten.

Vanavond wordt het droog vanaf het westen, maar in de Ardennen kan nog sneeuw vallen tot in de vroege uurtjes. De minima schommelen rond 2 graden.

Woensdag verwachten we nog veel bewolking en misschien een ­winterse bui, in de ­Ardennen is dat een sneeuwbui. Het wordt gevoelig frisser met maxima rond 3 graden.

Donderdag halen we hooguit 2 graden, maar stilaan komt de zon ­erdoor. Vooral na de middag kunnen we ­genieten van redelijk mooi weer.

Vrijdag krijgen we nog meer zon, maar het blijft winters. ’s Morgens vriest het overal, na de middag klimt het kwik tot 4 graden, maar met een schrale wind voelt dat koud aan.