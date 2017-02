CLUBNIEUWS. Anderlecht-spits Teodorczyk gescout, opvallende ticketactie bij Essevee

Lukasz Teodorczyk blijft in het vizier bij de Poolse nationale ploeg, in Lokeren kwam de assistent-bondscoach de Anderlecht-spits scouten. Zulte Waregem pakt uit met een opvallende ticketactie na de verre verplaatsing naar Eupen, en Siebe Schrijvers wordt vanavond in de bloemetjes gezet op de Freethiel. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Poolse T2 scout Teo

Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk scoorde niet tegen Lokeren en Standard, maar de Poolse nationale ploeg blijft hem intensief volgen. Op Daknam was Bogdan Zajac aanwezig, de assistent-bondscoach van Polen. Na de match sloeg hij een praatje met Teo. “Neen, ik maak me niet ongerust dat Lukasz even niet meer scoort”, vertrouwde hij ons toe. “Hij kreeg niet veel goeie ballen en moet ook wat uitkijken nu hij op vier gele kaarten staat. In elk geval zijn wij zeer blij met zijn prestaties in België tot nu toe.” Met andere woorden: Teodorczyk zal worden opgeroepen voor de kwalificatieinterland tegen Montenegro.

Intussen traint Andy Najar weer, maar het is nog niet zeker of de Hondurees zondag Zulte Waregem haalt.

Aanwezig in Eupen? Gratis ticket tegen STVV

Zulte Waregem deelt deze week een extraatje uit aan zijn trouwe fans. Iedereen die aanwezig was in Eupen tijdens de terugwedstrijd in de halve finale van de Beker van België, kan vanaf vandaag zijn ticket in de ticketshop inruilen voor een gratis kaartje voor de sfeer­tribune voor de thuiswedstrijd op zaterdag 18 februari tegen STVV.

Verdediger Davy De fauw onderging gisteravond een operatie in het UZ van Gent. De 35-jarige scheurde na een botsing met Yuya Kubo van AA Gent het ligament dat de schouder en het sleutelbeen met elkaar verbindt. Essevee denkt De fauw drie maanden te moeten missen, waardoor zijn seizoen wellicht voorbij is.

Als zijn revalidatie beter verloopt dan verwacht, kan hij misschien nog de laatste drie speeldagen van Play-off 1 meepikken. De fauw ziet zo alvast de bekerfinale op zaterdag 18 maart in rook opgaan. Daardoor wordt Henrik Dalsgaard weer – noodgedwongen – eerste keuze op de rechtsback.

Schrijvers wordt in de bloemetjes gezet

Siebe Schrijvers wordt vanavond op de Freet­hiel in de bloemetjes gezet, nadat hij op huurbasis één jaar voor Waasland-Beveren speelde. De Perenaar voetbalde voor Nieuwjaar nog in het Waasland, na de winterstage keerde hij vervroegd terug naar zijn moederclub Genk. Opvallend is dat Schrijvers vanavond voor geen van beide clubs speelgerechtigd is, aangezien het een inhaalwedstrijd betreft van voor de transferperiode. Benieuwd of Siebe voor zijn oude of nieuwe ploegmakkers zal supporteren.

Bij de thuisploeg revalideerden Julian Michel en Vallteri Moren gisteren individueel verder op het veld. Voor beide spelers komt de wedstrijd van vanavond nog te vroeg. Alessandro Cerigioni is er vanavond ook niet bij. De 24-jarige flankaanvaller pakte tegen Eupen zijn vijfde gele karton van het seizoen en staat geschorst aan de kant. Leandro Rodriguez is ziek en speelde niet mee met de beloften in en tegen Oostende.

Schouterden geopereerd

Nils Schouterden werd gisteren succesvol geopereerd aan de knie. Bij een kijkoperatie werd er een stukje van de meniscus weggesneden bij de KV Mechelen-speler. Anthony Moris onderging eerder dit seizoen al dezelfde ingreep. De doelman stond toen net geen hele maand aan de kant. Bij Schouterden gaat men uit van dezelfde revalidatieperiode. Jeugdproduct en jongste telg van de A-kern Mohamed Zeroual verlengde zijn overeenkomst met een jaar. De 17-jarige middenvelder ligt nu tot 2018 onder contract bij Malinwa.

Persoons en Ticinovic trainen individueel

Bij Lokeren kregen de manschappen van Runar Kristinsson gisteren twee trainingen voorgeschoteld. Goed nieuws was er voor Ari Skulason. De IJslander is gisteren opnieuw beginnen lopen en dat verliep positief. Tom De Sutter werkte een deel van de training af. Minder goed nieuws was er dan weer voor Koen Persoons (hamstrings) en Mario Ticinovic (hamstrings). Beide spelers trainden individueel en hopen donderdag opnieuw bij de groep aan te sluiten.

AA Gent zoekt jeugdtrainers

AA Gent is op zoek naar jeugdtrainers om zijn jeugdwerking nog verder uit te bouwen. Door het succes van het project Elk talent telt en de groeiende ambitie van de jeugdwerking, wordt volgend seizoen de technische staf van de jeugd uitgebreid. Hierbij moeten er minimaal zeven vacatures ingevuld worden: van teamtrainers, over individuele oefenmeesters tot ondersteunende coaches van de Gentse toptalenten. Voor de onderbouw is de minimumvereiste een UEFA B-licentie. Indien je wil solliciteren voor een vacature bij de boven- en middenbouw, beschik je minstens over een geldige UEFA A- licentie. Bij interesse mail je je kandidatuur met cv naar Peter Van den Abeele (Hoofd opleidingen AA Gent) via pvda100@telenet.be.

Pulido haalt derby niet

Damien Dussaut verscheen gisteren weer op training bij Sint-Truiden. Waarschijnlijk moet hij fit raken voor de Limburgse derby, vrijdag tegen Racing Genk. Dat is niet het geval voor Jorge Pulido. De Spaanse verdediger is wellicht nog enkele weken buiten strijd.

Individuele training bij Westerlo

Maandag stond er bij Westerlo een uitlooptraining op het programma. Maxime Annys en Benji De Ceulaer werkten individueel aan hun revalidatie. Vandaag krijgen de spelers een vrije dag, maar ze moeten wel een individuele training met de hartslagmeter afwerken.