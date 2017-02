Pairi Daiza krijgt er een attractie bij: maak kennis met de fluitende orang-oetan

Komend voorjaar krijgt dierenpark Pairi Daiza er een absolute publiekstrekker bij: Ujian, de fluitende orang-oetan. Samen met zijn familie – Puan, Sari en baby Berani – verhuist hij van de Duitse Zoo Heidelberg naar Brugelette. Een toptransfer.

De vier nieuwe bewoners zijn volgens de Duitsers grote sterren. Ujian is wereldberoemd als “de fluitende orang-oetan”. Hij leerde zichzelf fluiten en trakteert bezoekers geregeld op een deuntje dat hij met de verzorgers heeft ingeoefend. Hij heeft zelfs al een singletje op cd op­genomen, samen met zanger Tobias Kämmerer.

Volgens primatoloog ­Erwin Stromberg van de zoo van Washington zijn fluitende orang-oetans hoogst uitzonderlijk. “Naast de Duitse Ujian is er – voor zover bekend – alleen nog de fluitende Bonnie in de dierentuin van Washington. Net zoals Ujian heeft ook Bonnie zichzelf leren fluiten. Allicht deed ze dat omdat de bewakers rond haar kooi zo vaak floten. Ze is er op een dag mee begonnen en bleef fluiten telkens als de verzorgers naderden.”

Stromberg zegt dat imitatiegedrag typisch is voor primaten. Maar ze imiteren vooral bewegingen. “Zo zullen ze, lang nadat de verzorgers hun kooi hebben opgekuist, nog veegbewegingen maken. Geluiden kopiëren is veel zeldzamer.”

Zoontje Berani.

Zo slim als een kind van vijf

Dat zegt ook Tim Bouts, directeur zoölogie bij Pairi Paiza. “Orang-oetans staan van alle dieren het dichtst bij de mens. Ze hebben de intelligentie van een kind van vijf jaar. Kinderen van die leeftijd imiteren ook constant. Kinderen en apen imiteren omdat dat voor hen een vorm van interactie is. Fluiten is een soort taal-interactie. Dat zie je eigenlijk bijna nooit bij dieren. Misschien kunnen alleen de meest intelligente het.”

Maar hoe goed papa ook kan fluiten, zoontje Berani steekt hem toch een beetje de loef af. Hij werd pas op 21 maart vorig jaar geboren en steelt nu al de harten van alle bezoekers. “Samen met haar zus Puan bekommert de mama zich goed om de kleine, terwijl vader Ujian zich nauwelijks met de opvoeding bezighoudt”, luidt het bij de Zoo Heidelberg. De zoo doet de apen weg omdat het de middelen niet heeft om een nieuw verblijf te bouwen.

Pairi Daiza bevestigt de komst van de orang-oetans. “Ze krijgen dit voorjaar hun plaatsje in de gloednieuwe Bloementempel”, zegt woordvoerster Aleksandra Vidanovski.