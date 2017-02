De wrange waarheid achter de rechtszaak van Astrid tegen Den John: “Als hij wint, ben ik failliet”

De scheiding tussen Astrid en haar ex-man John Bryan werd al in 2013 voltrokken, toch spande John twee jaar later nog een rechtszaak tegen Astrid aan. Een rechtszaak die niet alleen handenvol geld kost, maar het leven Astrid danig overhoop gehaald heeft. Hoe dat allemaal is kunnen gebeuren, vertelt Astrid in Dag Allemaal.

Het was haar voormalige manager die de bal aan het rollen bracht. Toen Astrid een procedure startte tegen de man omdat die haar steevast facturen toonde waarop beduidend lagere bedragen stonden dan die waar ze recht op had, is de man uit pure woede naar John gestapt. Hij zou hem gezegd hebben dat Astrid al die jaren meer verdiend had dan ze had aangegeven bij de scheiding.

John is er nu van overtuigd dat hij recht heeft op de helft van het niet aangegeven bedrag, maar dat is geld dat Astrid ook nooit gekregen heeft. Volgens zijn advocaten gaat het om zo’n twee miljoen dollar, als daar ook de advocatenkosten nog eens bijkomen, komt het op drie miljoen dollar. “Dan ben ik bankrupt (failliet) ja. Tuurlijk, dat kan ik nooit betalen. Daarom wacht ik nu vol spanning op de definitieve uitspraak.”

Ook de geruchten dat Astrid door Den John onderhouden werd, weerlegt ze stellig. “In het begin was alles gelijk verdeeld. Maar naar het einde van ons huwelijk toe heb ik een aantal extra stortingen gedaan, om de lening van ons huis te kunnen betalen. En dan was er nog niks écht afbetaald he. We konden jarenlang enkel de interesten op onze lening betalen. De enige échte waarheid is dat ik veel meer geld in dat huis gestoken heb dan hij.”