Mysterie in Limburg: hele dorp ligt bezaaid met pensen

Hasselt - De Hasseltse deelgemeente Stevoort is in de ban van witte en zwarte worsten. Niet dat er een pensenkermis gepland is, wel lagen er gisteren op verschillende plaatsen doorschijnende plastiek zakken vol worsten. “Ik ben er afgebleven. God weet wat erin zit”, zegt een Stevoortenaar dinsdag in het Belang van Limburg.

En dus belde een andere alerte inwoner naar de politie om melding te maken van de ‘verdachte worsten’. “Onze mensen zijn meteen naar de hoek van de Stevoortse Kiezel en de Valeriaanstraat gereden waar het bewuste pakket lag”, bevestigt politiewoordvoerder Dorien Baens. “Iedereen is bevreesd dat dit mogelijk vergiftigde worsten zouden zijn. Enkele maanden geleden hadden we een gelijkaardig voorval in Lummen.”

Of de Stevoortse worsten daadwerkelijk vergiftigd zijn, is niet duidelijk. De politie nam het pakket mee naar het bureau. “Maar een toxicologisch onderzoek laten uitvoeren is bijzonder duur”, zegt Baens. “We kunnen dat alleen aanvragen als het parket dat vraagt, en dus ook de kosten draagt. Dat is nu niet gebeurd.”

Onderwerp van de dag

De witte en zwarte worsten waren alleszins het onderwerp van de dag in Stevoort, zeker toen op nog andere plekken pensen, op gelijkaardige manier verpakt, in de berm van de weg werden gevonden . Onder meer in de Hofbeemdenstraat, op het centrale Sint-Maartenplein, in de Alkenstraat en op de Stevoortse Kiezel. “Een heel merkwaardig verhaal”, klinkt het. “Die straten liggen allemaal in een andere richtingen en het Sint-Maartenplein ligt centraal in het dorp. Daar kan je toch niet zomaar ongezien een pak worsten droppen.”

“En toch lijkt de gifpiste nogal vreemd”, merkt Jean op, die een pak zwarte pensen vanuit de hoogte bekijkt. “Als iemand echt van plan is om honden of katten te vergiftigen, dan ga je toch geen worsten in plastiek in de berm achterlaten?”

Worstenmysterie

“Wij hebben alleszins de wijkagent op de hoogte gebracht en gevraagd een extra oogje in het zeil te houden”, zegt Baens. “En we hebben ook onze patrouilles de opdracht gegeven om een keer meer richting Stevoort te rijden.”

Schepen van Dierenwelzijn Joost Venken, zelf een fervent vegetariër, verslikte zich bijna in het worstenmysterie. “Ik laat de andere worsten zo snel mogelijk weghalen. Daarnaast ga ik met de korpschef overleggen hoe we elk risico kunnen uitsluiten. Als we daarvoor een toxicologisch onderzoek moeten doen, dan zal dat gebeuren. Maar misschien zijn er ook andere methodes.”