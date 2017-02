Marvin gooit het roer volledig om: “ik had een miljonairsleven waarin al mijn geld opging aan drank en feestjes”

Marvin Ndiribe werd zowat de meest besproken kandidaat uit het vorige seizoen van Temptation Island door met zowel Jill als Chiara in bed te duiken. Na het programma liet de jongeman zich meesleuren in een wereld van drank en feestjes, maar nu is hij vastbesloten zijn leven een andere wending te geven, dat zegt hij in Story.

“Andere kandidaten hebben flink munt weten te slaan uit Temptation Island, zoals Haroon en Louise. Ik ben niet zo slim geweest. Na Temptation Island heb ik vooral slechte vrienden ontmoet en fouten gemaakt”, vertelt Marvin.

“Ik werd meegezogen in een leven dat ik niet kon volhouden. Een miljonairsleven, waarin al mijn spaargeld opging aan drank en feestjes.”

Het duurde even voor hij inzag dat het zo niet kon blijven duren, maar nu wil hij er helemaal voor gaan. “Ik heb eens deftig nagedacht over mijn toekomst en besloten om bedrijfsmanagement te gaan studeren, met optie sport en cultuur. Ik heb zelf op hoog niveau atletiek gedaan en het lijkt me wel iets om andere topsporters te begeleiden.”

In afwachting van zijn nieuwe studie wil Marvin al enkele vakken afleggen voor de examencommissie, zodat hij in september met een goede basis kan starten. In tussentijd is hij van plan nog even in een kledingzaak te gaan werken.