Meghan Markle toont haar liefde voor prins Harry op subtiele wijze

Jawel, het is nog steeds grote liefde tussen Meghan Markle (35) en prins Harry (32). Tijdens haar verblijf in Londen bij de prins werd ze op straat gespot met een grote bos bloemen en om haar vinger droeg ze een ring met de letter H.

Meghan Markle verblijft momenteel in Londen, dicht bij haar prins Harry. De twee werden al samen gespot tijdens een avondje uit en nu werd Meghan ook gefotografeerd terwijl ze met een grote bos bloemen over straat liep. Of die bloemen voor Harry waren, lijkt weinig waarschijnlijk, maar de 'Suits'-actrice toont wel op een andere manier dat ze aan hem denkt. Zo draagt ze een ring met de letter H die duidelijk naar hem lijkt te verwijzen.

Naar verluidt gaat het dan ook prima tussen het stelletje. Een insider beweert zelfs dat het wel eens zou kunnen dat we binnenkort een verlovingsring zullen zien in plaats van diegene die ze nu draagt. "Meghan wil haar acteercarrière stopzetten en naar Londen verhuizen. Harry wil graag een gezin, iets wat zij ook wil", klinkt het.

Het is trouwens niet de eerste keer dat ze wordt gespot met juwelen die subtiel hun relatie in de verf zetten. Zo droeg ze eerder ook al een ketting met de letter H aan en draagt zowel zij als Harry hetzelfde armbandje.

Meghan Markle makes a declaration of love for Prince Harry wearing a ring with his initial https://t.co/1usTKEj4DG pic.twitter.com/ZykR01wvAe — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 6 februari 2017