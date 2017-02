Nederlanders hebben wel erg vunzige verklaring voor supervorm Lukaku...

In het Nederlandse voetbalpraatprogramma Voetbal Inside kwamen maandagavond de vier doelpunten van Romelu Lukaku aan bod. De Rode Duivel is ook in Nederland ook ‘hot’ sinds hij samen is met de dochter van de Nederlandse presentator Harry Mens, Sarah. Wilfred Genee probeerde een verklaring te vinden voor de supervorm van Romelu, maar René van der Gijp en Johan Derksen degradeerden het topic al snel tot een vunzig stukje televisie...