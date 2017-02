Theo Francken haalt uit naar actrice die haar borsten toonde op de rode loper: “Wat een aanstellerij”

Gisteren trok actrice Salomé Richard alle aandacht naar zich toe toen ze met een doorzichtige top op de rode loper verscheen voor de “Magritte du Cinéma”, de belangrijkste filmprijzen van Franstalig België. Ze toonde haar borsten uit protest tegen het oprukkende conservatieve gedachtegoed. Vandaag noemt staatssecretaris Theo Francken haar een aansteller.

De Brusselse actrice had een doorzichtig topje aangetrokken van de Belgische ontwerpster Johann Riss. Ze deed dat om een statement te maken: “Ik heb proberen aantonen dat we ons niet moeten inhouden. Ik zou niet willen dat we weer conservatief worden. Van vrouwen, joden, moslims tot homo’s en transgenders: de minderheden moeten zich allesbehalve verstoppen.”

Die verklaring werd door de journalist opgevolgd door de vraag wat ze dan van de opmars van Trump, Le Pen en de N-VA vindt. Daarop antwoordde de vrouw: “Ik vind dat eng. Dit is mijn manier om te zeggen dat ik daar niet meer akkoord ga.”

Die uitspraak schoot echter in het verkeerde keelgat bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, die scherp reageerde op Twitter.