Gigi Hadid krijgt internet over zich heen na 'racistisch' filmpje

Topmodel Gigi Hadid (21) is in het oog van een internetstorm terechtgekomen omdat ze op Instagram te zien was in een 'racistisch' filmpje. Het was haar zus Bella die de beelden deelde waarop Gigi te zien is terwijl ze boeddha nadoet en daarbij haar ogen tot spleetjes knijpt. Ondertussen werd het bericht al offline gehaald, maar op Twitter blijft het over de tongen gaan.

Het was zus en eveneens topmodel Bella Hadid die op Instagram een filmpje had gedeeld van een etentje met haar zus. Daarin zien we de 21-jarige schone in vrolijk gezelschap een koekje in de vorm van boeddha vastnemen, het naast haar gezicht brengen en haar ogen haast toeknijpen om het gezicht van de god na te doen. Meer was er niet nodig om controverse te veroorzaken.

Op Twitter kwamen er heel wat reacties uit Aziatische hoek die de actie van het topmodel als racistisch beschouwen en vroegen dat ze zich zo excuseren. Zover is het voorlopig nog niet gekomen, maar Bella delete wel razendsnel het filmpje van haar account.

Het is bovendien niet de eerste keer dat ze volgens sommigen uit de bocht gaat. Zo werd ook haar imitatie van het accent van Melanie Trump afgedaan als racistisch, iets waar ze zich nadien voor verontschuldigde. Dat ze al eens als Afro-Amerikaanse poseerde met een groot afrokapsel, werd haar ook al niet in dank afgenomen.

@GiGiHadid why are you being racist. Just bc you're famous doesn't give you any right what's so ever — ? (@courteneygg) 7 februari 2017

Gigi's first reaction to seeing the cookie was to mock it's eyes as a "joke," if that isn't racist then idk what to tell you lmao. — hana (@okayaimh) 6 februari 2017

Gigi literally mocked that buddha cookie by squinting her eyes to be "asian" Thats now funny and its disrespectful — ?? (@zelocream) 5 februari 2017

Gigi mocking Asians is offensive af. I've been laughed at for having small eyes when I was a kid just like she mocked the Asian features — lisa (@frmtion) 5 februari 2017