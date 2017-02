Wanhopige ref trapt het af tijdens wedstrijd in provinciale: "Ik wil dat dit stopt!"

De meest bewogen wedstrijd van het weekend in het provinciaal voetbal? Dan moest u zondag op het veld van BS Sport zijn. De match tussen Boxberg, de leider in 4A in Limburg, en het nummer tien BS Sport stond bol van controversiële beslissingen en verrassende wendingen. De scheidsrechter stapte uiteindelijk van het veld. Oordeelt u vooral zelf wat er allemaal misliep…

Het was in de 66e minuut dat de maat vol was voor de scheidsrechter in kwestie na het zoveelste incident: "Wat moet ik doen? Jullie luisteren niet naar mij? Ik wil gewoon dat dit ophoudt..."

De wedstrijd werd echter verder gezet met de secretaris van de bezoekers als scheidsrechter. Onder zijn leiding kregen we een opvallende wissel te zien toen de doelman van Boxberg veldspeler werd. En even later scoorde die ook de gelijkmaker op vrije trap. Waarna de (nieuwe) ref de wedstrijd afblies in de 86e minuut. Met een cynisch applaus als beloning.