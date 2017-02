Lady Gaga toonde net iets te veel voor optreden tijdens Super Bowl

Lady Gaga hield een even opmerkelijke als geslaagde show tijdens de rust van de historische Super Bowl. De zangeres hield het tijdens haar optreden (voor haar doen) zedig, ongetwijfeld op bevel van de organisatie die geen zin had in een tweede “nipple gate” zoals Janet Jackson in 2004. Toch liet ook Lady Gaga net iets te veel voor haar optreden...

Toen Lady Gaga fier poseerde op het veld in het Houston NRG Stadium voor de wedstrijd, speelde haar korte rokje haar even parten. De aanwezige fotografen lieten (uiteraard) die kans niet liggen. Lady Gaga is niet vuil van enige controverse en is uiteraard wel wat meer gewoon dan een foto van haar vleeskleurige slip. Maar de foto’s worden nu uiteraard wel gretig gedeeld op sociale media...

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP