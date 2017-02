Thibaut Courtois: “Ik streef de perfectie na”

Thibaut Courtois leeft op een wolk. Met Chelsea staat Courtois afgetekend aan de leiding in de Premier League, en dat is in grote mate te danken aan de bijna twee meter grote doelman van de Blues. Courtois hield al 13 keer de nul en had ook zijn aandeel in de 3-1 zege tegen Arsenal vorig weekend. Met een knappe reflex hield hij Arsenal van de gelijkmaker bij een 1-0 stand. De goede vorm van Courtois is te danken aan Chelsea-coach Antonio Conte, zo verklaarde de goalie aan Sky Sports. “Het is goed dat de manager bijzonder veeleisend is”, stelt hij.