Thibaut Courtois “streeft naar perfectie”, zijn statistieken geven hem gelijk

Thibaut Courtois leeft op een wolk. Met Chelsea staat hij afgetekend aan de leiding in de Premier League, en dat is in grote mate te danken aan de bijna twee meter grote doelman van de Blues. Chelsea-coach Antonio Conte heeft een groot aandeel in zijn goede vorm, zo verklaarde de goalie aan Sky Sports. “Het is goed dat de manager bijzonder veeleisend is”, stelt hij. De statistieken tonen alvast dat Courtois goed bezig is.

“Ik wil mezelf iedere dag verbeteren en dan is het goed dat je een manager hebt die veeleisend is. Je moet iedere week top zijn. Anders kan de aandacht verslappen en verlies je wedstrijden”, zo klinkt het bij het Britse Sky Sports.

“Nu speel ik wel op een hoog niveau, maar ik weet dat ik mezelf nog kan verbeteren. Daarom probeer ik iedere dag te zoeken wat beter kan. Ik probeer de perfectie na te streven”, klinkt het ambitieus bij Thibaut Courtois.

De statistieken tonen alvast dat Courtois goed bezig is. Courtois had zijn aandeel in de 3-1 zege tegen Arsenal vorig weekend. Met een knappe reflex hield hij Arsenal van de gelijkmaker bij een 1-0 stand. Hij hield dit seizoen al 13 keer de nul en doet daarmee veel beter dan gelijk welke doelman in de Premier League, zo tonen de statistieken aan.

NBA en Super Bowl

Chelsea-trainer Antonio Conte mag dan wel veeleisend zijn, hij gaf zijn spelers na dit weekend toch vrijaf. Zo blijkt toch uit foto’s op Instagram. Thibaut Courtois mocht naar de Verenigde Staten afreizen, keek vanop de eerste rij naar de NBA-wedstrijd tussen de Knicks en de Cavs en was ook aanwezig op de Super Bowl.

Knicks - Cavaliers@nba Een foto die is geplaatst door Thibaut Courtois (@thibautcourtois) op 4 Feb 2017 om 5:58 PST